Кобзону и двум чабанам воздвигнут памятники за три миллиона

В Забайкалье установят бюсты народному артисту СССР Иосифу Кобзону, а также Герою труда, чабану Далаю Гунгаеву и Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову. Об этом руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев сообщил ТАСС в среду, 14 июня.

Власти Забайкальского края выделили на создание и установку скульптур 3,3 миллиона рублей. Памятники установят в поселке Агинское.

«Нам важно отдать дань уважения людям, которые стояли у истоков становления округа», — объяснил Доржиев. Он отметил, что Кобзон станет гостем на церемонии открытия бюстов.

Отмечается, что это первый памятник Кобзону, который будет установлен в России. В 2003 году скульптура, изображающая артиста, была открыта в Донецке возле дворца молодежи «Юность». Поводом послужило 66-летие певца, совпавшее с днем города. В апреле 2014-го неизвестные раскрасили памятник в цвета украинского флага.

Кобзон представлял Агинский Бурятский автономный округ в Госдуме с 1997 по 2007 год. С 2007-го он является депутатом нижней палаты парламента от Забайкалья. Артисту присвоили звание почетного гражданина края в 2010 году.

