Росавиация заинтересовалась массовой утечкой гражданских пилотов

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направило в авиакомпании телеграмму с просьбой предоставить информацию о количестве пилотов, уволившихся с начала 2015 года и до 1 июня 2017 года и перешедших на работу за границу. Как сообщает ТАСС, ведомство будет ждать ответов до 15 июня.

Росавиацию интересуют «фамилии и номера свидетельства авиационного специалиста гражданской авиации, в отношении которых имеется достоверная информация об их трудоустройстве в зарубежные авиакомпании», — отмечается в телеграмме, подписанной руководителем ведомства Александром Нерадько.

9 июня СМИ узнали, что с 2014 года Россию покинули более 300 пилотов гражданской авиации. Специалисты высшей квалификации устраиваются на работу в азиатских компаниях. Издание «Коммерсантъ» отмечало, что массовая утечка затронула такие российские перевозчики, как S7, «Уральские авиалинии» и «Вим-Авиа». По версии газеты, причиной трудовой миграции стали неконкурентные зарплаты. Так, в Китае средний оклад пилота составляет от 17 до 25 тысяч долларов в месяц (968 тысяч — 1,42 миллиона рублей). В России же второй пилот сегодня получает 320-350 тысяч рублей в месяц, командир воздушного судна — 470 тысяч, инструктор — более 500 тысяч рублей.

После появления этой публикации депутаты Госдумы направили запрос министру транспорта. «Мы просим объяснить причину такой ситуации и сообщить о мерах, принимаемых для снижения подобных тенденций», — заявлял председатель комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

