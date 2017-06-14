Clinique представил инновационные средства с «жидкими сферами»

Косметический бренд Clinique представил новые средства — увлажняющий гель-концентрат Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate для женщин и Clinique for Men Maximum Hydrator Activated Water-Gel Concentrate для мужчин. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 14 июня.

В основе новинок — запатентованная технология Liquid Sphere: в состав гелей входят капсулы шаровидной формы, насыщенные витаминами E и C. Они лопаются при нанесении на кожу, освобождая антиоксиданты, защищающие эпидермис от вредного воздействия окислительных процессов и воздействия свободных радикалов. Инновационная формула средств не содержит масел и при нанесении превращается из геля в жидкость, не образует липкой пленки на поверхности кожи и быстро впитывается.

Фото: Clinique 1 /2

Парфюмерно-косметическая марка Clinique принадлежит Clinique Laboratories (дочерняя компания Estee Lauder Companies), созданной в 1968 году. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. В 1973 году марка первой из косметических брендов стала членом Американской академии дерматологии (American Academy of Dermatology). Одна из последних новинок марки — крем-мороженое для тела Happy Gelato.

