La Mer предложил матировать кожу мелкодисперсной пудрой

Косметический бренд La Mer предложил новое средство для матирования кожи лица — увлажняющий лосьон. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 14 июня.

Лосьон создан на основе оригинальной технологии, при которой все компоненты смешиваются и доводятся до состояния мелкодисперсной пудры из микроскопических сфер. Мелкие сферы средства проникают глубоко в кожу, увлажняя ее, а более крупные остаются на поверхности кожи, матируя ее и контролируя появление жирного блеска.

В состав нового лосьона входит запатентованный брендом эликсир Miracle Broth и концентрат лаймового чая, защищающий кожу от вредного воздействия окружающей среды. Ранее компания La Mer представила новую увлажняющую маску для лица, содержащую Miracle Broth, а также еще один инновационный ингредиент — Deconstructed Waters.