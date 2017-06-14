Пушкинский музей установит перед фасадом 350 детских колясок

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) планирует собрать 350 детских колясок для инсталляции, которую создаст китайский художник Цай Гоцян. Об этом в среду, 14 июня, рассказалиРИА Новости в пресс-службе учреждения.

«Поскольку главная идея проекта — "человеческое измерение" истории, память народа о его корнях, Цай Гоцян разыскивает для своего проекта коляски и кроватки "с историей", в которых выросли дети», — отметили организаторы акции.

Инсталляция появится перед фасадом ГМИИ осенью. Она будет также состоять из молодых берез, детских кроваток и колыбелей. Коляски музей планирует собрать до 5 сентября.

Те, кто пожертвует коляску, будут приглашены на вернисаж выставки Гоцяна и на его временную мастерскую в Москве. Благотворители также смогут получить открытку с автографом художника.

59 летний Цай Гоцян живет и работает в Нью-Йорке. Его дебютом стала картина 1984 года, созданная с использованием пороха. В 1999 году он получил Золотого льва 48-й Венецианской биеннале.