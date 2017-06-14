РВИО поможет продвигать турмаршруты по местам боевой славы в Подмосковье

Министерство культуры Московской области и Российское военно-историческое общество (РВИО) договорились разработать межрегиональный туристический маршрут по местам боевой славы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры региона в среду, 14 июня.

«Подписанное соглашение расширяет сотрудничество, которое теперь включает в себя не только создание и улучшение объектов показа, но и комплексное продвижение туристских маршрутов на внутреннем и зарубежном рынках», — отметила министр культуры Оксана Косарева.

Она напомнила, что областные власти совместно с РВИО создают экспозицию нового музея имени Зои Космодемьянской и занимаются развитием мемориального комплекса 28 панфиловцам.

22 мая стало известно, что специалисты подготовили предварительную концепцию музея имени Зои Космодемьянском в Рузском округе Мособласти. Отмечалось, что в ее создании будут задействованы историки и ветераны Великой Отечественной войны.