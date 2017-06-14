В результате стрельбы в Сан-Франциско несколько человек получили ранения

В результате стрельбы в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) несколько человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал KRON4.

Инцидент произошел в 09:00 по местному времени (19:00 мск). Злоумышленник открыл огонь возле офиса компании экспресс-доставки почты.

Находившиеся неподалеку сотрудники полиции прибыли на место, ответным огнем ранили стрелка и задержали его. После этого нападавший был госпитализирован. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Район происшествия заблокирован силами правопорядка. На месте работают следователи и криминалисты.

Ранее 14 июня в американском в городе Александрия (штат Вирджиния) некий Джеймс Ходгкинсон открыл огонь на бейсбольной площадке по группе членов Конгресса от правящей Республиканской партии, которые проводили там тренировку.

Нападавший выпустил по ним около 100 пуль. Ранения получили пять человек, включая полицейского. Ответным огнем сотрудников правоохранительных органов преступник был ранен. Его доставили в больницу, где он скончался.

