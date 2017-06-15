Рэпер Птаха решил засудить Навального

Российский рэпер Птаха (Давид Нуриев) рассказал, что намерен подать в суд на оппозиционера Алексея Навального. Об этом в четверг, 15 июня, сообщает телеканал «360».

По словам артиста, политик оклеветал его, заявив, что политическая песня «Свобода 2.017», высмеивающая примкнувшую к российской оппозиции молодежь, была написана по заказу правительства. «Пусть он либо докажет, что я продался, чего он сделать не сможет, потому что я знаю факты. Либо пусть деньги платит», — заявил рэпер.

Птаха утверждает, что из-за обвинений Навального он потерял пять концертов, на каждом из которых мог бы заработать от 250 до 300 тысяч рублей. Артист также поведал, что подвергся травле в рэп-сообществе после публикации «Свобода 2.017» и комментариев оппозиционера.

«Я не пытаюсь призвать идти голосовать за кого-то или нет. Но и молчать я тоже не хочу. Я буду также песни писать на эту тему и никогда не стану на чью-то сторону», — сказал рэпер.

В марте Птаху приговорили к штрафу в 200 тысяч рублей по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Во время выступления в московском клубе «16 тонн» в 2016 году рэпер оскорбил участников движения «Антидилер», которые борются с распространителями наркотиков.