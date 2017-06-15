Объявлен лауреат Международной Букеровской премии

Лауреатом международной литературной премии The Man Booker International Prize 2017 года стал израильский писатель Давид Гроссман. Об этом сообщается на сайте награды.

Литератор удостоился приза за роман «Лошадь заходит в бар» (A Horse Walks Into a Bar). Книга была переведена на английский Джессикой Коэн.

Денежный приз для победителя составляет 50 тысяч фунтов (64 тысячи долларов). Их разделят поровну между автором и переводчиком книги.

В апреле в Лондоне объявили короткий список премии. В шорт-лист вошли шесть авторов из Франции, Норвегии, Дании и Аргентины, а также два писателя из Израиля. Помимо Гроссмана, на награду претендовали Матиас Энар, Рой Якобсен, Дорти Норс, Саманта Швеблин и Амос Оз.

Все авторы, попавшие в шорт-лист, получат денежный приз в тысячу британских фунтов (примерно 1200 долларов). Такое же вознаграждение будет выплачено их переводчикам, так как жюри оценивает книги не на языке оригинала, а на английском.

Международная Букеровская премия вручается с 2005 года. Она стала ответвлением одноименной британской награды, которая была учреждена в 1968 году. На международный приз может претендовать любой писатель, если его роман переведен на английский язык и доступен в широкой продаже.