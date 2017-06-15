Международный аэропорт Брюсселя Завентем несколько часов был закрыт из-за короткого замыкания. Об этом в четверг, 15 июня, сообщила газета De Morgen.

В настоящий момент авария устранена, аэропорт возобновил работу, однако сохраняются задержки рейсов и трудности с выдачей багажа.

Из-за задержек в здании аэровокзала и около него скопилось около трех тысяч ожидающих вылета пассажиров.

22 марта 2016 года в брюссельском аэропорту Завентем и на станции метро «Маальбек» произошел теракт. Жертвами стали 35 человек, более 300 получили ранения.

По версии следствия, в метро взрывное устройство привел в действие Халид Бакрауи, а в аэропорту — его брат Ибрагим вместе с Наджимом Лашрауи, которого разыскивали по делу о терактах в Париже. Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

