В ВКС заявили о неоднократном появлении авиации коалиции в районе базы Хмеймим

Авиация Международной коалиции, возглавляемой США, неоднократно появлялась в воздушном пространстве российской базы Хмеймим в Сирии. Об этом, как передает «Интерфакс», в эфире телеканала «Звезда» заявил заместитель главкома Воздушно-космических сил, командующий войсками ПВО и ПРО генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

«Неоднократно боевая авиация коалиции, выполняя боевые полеты в воздушном пространстве Сирии, при приближении к охраняемому объекту, которым является авиабаза "Хмеймим", сразу же после того, как видит у себя на индикаторах, что их боевой самолет сопровождается средствами ПВО России, моментально разворачивается и уходит из зоны поражения зенитного ракетного комплекса С-400», — рассказал Гуменный.

В передаче телеканала, отмечает агентство, указано, что радиус работы средств системы С-400, развернутой на Хмеймиме, по имеющейся договоренности ограничен 60 километрами.

Зенитная ракетная система С-400 была официально поставлена на боевое дежурство в окрестностях аэродрома Хмеймим 26 ноября 2015 года. Это стало частью мер по усилению безопасности после того, как за два дня до того российский бомбардировщик Су-24М был сбит турецкими истребителями в районе турецко-сирийской границы.

Радиолокационные средства системы замечались на кадрах официальной видеосъемки Минобороны и ранее, однако российские военные категорически опровергали наличие С-400 в Сирии.

С-400 «Триумф» — многоканальная дальнобойная зенитная ракетная система, оснащенная несколькими типами ракет различной дальности. Разработана в 2000-е годы в НПО «Алмаз» под руководством Александра Леманского в развитие решений, примененных на системе С-300ПМУ-2 «Фаворит». Принята на вооружение в 2007 году.

По утверждениям производителя, С-400 способна поражать все имеющиеся средства воздушного нападения, включая самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты с максимальными скоростями до 4,8 километра в секунду.