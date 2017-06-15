Москалькова предложила создать центры для лечения игромании

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила создать центры для лечения детей от игромании. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Материалы по теме Игроман как наркоман Почему подростков пытают током и убивают за любовь к интернету

«Назрела острая необходимость создания центра по лечению детей от игромании. Дети уходят из реального в виртуальный мир. Интернет кроме позитива несет в себе и зло, и мы должны продумать реальные рычаги противодействия», — написала омбудсмен.

В сентябре 2015 года в Башкирии 17-летний геймер умер после того, как 22 ночи играл в Dota. В общей сложности молодой человек провел за игрой более двух тысяч часов. По словам отца юноши, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.