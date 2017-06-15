Силовые структуры
 

СМИ узнали о намерении увеличить выслугу лет для выхода военных на пенсию

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В России разрабатываются поправки к закону о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, по которому нижний порог выслуги лет будет повышен. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд источников в силовых структурах, в том числе в Минобороны, а также в правительстве и администрации президента.

Поправки будут вноситься в федеральный закон «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исправительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии, и их семей».

В текущей версии поправок предполагается увеличить нижний предел выслуги лет с 20 лет, как сейчас, до 25. Переходная схема пока не проработана, утверждается лишь, что изменения не коснутся тех, у кого окончание текущего контракта приходится на 20 лет выслуги.

Конкретные сроки принятия закона пока также не определены, но собеседники «Коммерсанта» указывают на то, что, скорее всего, сделано это будет после президентских выборов 2018 года.

«Тема очень тонкая, предстоит еще ряд консультаций на уровне финансово-экономического и социального блоков правительства, а также всех заинтересованных сторон»,— прокомментировал ситуацию источник издания в администрации президента.

Источник «Коммерсанта» в правительстве указал на существенные риски в связи с этим решением, отметив, что оно тем не менее позволит государству сэкономить несколько сотен миллиардов рублей в год (по оценке издания, это около 350-400 миллиардов).

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