Хоуситы поразили ракетой корабль ОАЭ

Йеменские повстанцы-хоуситы поразили ракетой корабль ВМС Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел в Красном море. Корабль был обстрелян с берега вскоре после выхода из порта Моха, захваченного саудовскими войсками в начале 2017 года после тяжелых боев. Ракета поразила цель. По данным пресс-службы антихоуситской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравии, один член команды ранен, сам корабль не пострадал.

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У западного побережья Йемена 30 января повстанцы-хоуситы атаковали саудовский военный корабль. Ополченцы приблизились к фрегату на трех лодках. Одна из них врезалась в заднюю часть саудовского судна, после чего прогремел взрыв. Погибли двое членов экипажа, еще трое получили ранения. Команде удалось потушить пожар.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В марте 2015 года коалиция начала военную кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.