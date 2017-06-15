Боец Харитонов нокаутировал соперника на 35-й секунде поединка

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Рамо Тьери Сокуджу на 35-й секунде поединка. Видео появилось в Twitter-аккаунте Jolassanda.

В дебюте боя американец был активнее и выбросил несколько ударов в сторону россиянина, но он отправил соперника на канвас ударом навстречу. Харитонов бросился добивать Сокуджу, однако рефери остановил бой.

Поединок прошел в рамках турнира M-1 Challenge 80 в китайском Харбине. 36-летний Харитонов одержал 25-ю победу в профессиональной карьере при шести поражениях.