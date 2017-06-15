Пятый канал побил собственный рекорд по доле аудитории

Пятый канал за период с 5 по 11 июня 2017 года побил собственный рекорд. Впервые в истории доля телеканала по России составила в среднем 6,8 процента за неделю. В Москве также получен высокий результат — 7,1 процента целевой аудитории, сообщает канал.

«Телезрители все праздничные дни провели с Пятым: в субботу доля телеканала составила 11,1 процента по востребованной рекламодателями женской аудитории (25-59 лет), обеспечив Пятому первое место среди национальных каналов», — отмечается в сообщении.

В воскресенье Пятый занял второе место среди всех каналов по мужской аудитории, доля составила 8,5 процента. В День России, 12 июня, Пятый обосновался в тройке лидеров по целевой аудитории 25-59 лет с долей 7,5 процента.

«Этот телевизионный сезон Пятый канал завершает в пятерке лидеров национального рейтинга. На самом престижном отрезке эфирного дня, в вечернем прайме будних дней, Пятый уверенно занимает четвертое место с долей 8,4 процента в аудитории "Все 18+"», — отмечается в пресс-релизе канала.

Увеличение показателей в сегменте женской аудитории 25-59 лет, востребованной рекламодателями, составило 14 процентов по сравнению с прошлым телевизионным сезоном и принесло каналу третье место на национальном телерынке (доля 9,6 процента).