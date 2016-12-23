Пятый канал представил народный детектив про ясновидящую со звездой «Маргоши»

Пятый канал объявил о премьере детективного сериала «Майор и Магия». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По сюжету, после развода с женой и конфликта с начальством бывший майор ФСО Антон Амосов в исполнении актера Константина Самоукова начинает работать простым опером в РОВД Рязанска. Его первым заданием становится задержание потомственной ясновидящей, которая по дороге в отдел спасает героя от автокатастрофы, а затем помогает его начальнику найти пропавших внучек. После этого ее берут на работу в полицию.

В итоге герои раскрывают многочисленные преступления и узнают страшную правду о загадочной гибели старшего брата Амосова.

Роль провидицы исполнила актриса Мария Берсенева, известная телезрителям по сериалу «Маргоша». Саундтреком проекта стала песня «Party for everybody» в исполнении «Бурановских бабушек».

Пятый канал — один из лидеров российского телеэфира, по итогам 2015 года входит в топ-пять федеральных телеканалов России. Программы Пятого канала транслируются на все субъекты Российской Федерации, общий охват аудитории превышает 142 миллиона человек.

В сетке канала постоянно появляются многосерийные проекты с участием звезд российского кино. В 2016 году на экраны вышли новые сезоны легендарных проектов «Последний мент», «Такая работа», «След» и «Детективы». Вскоре на Пятом состоятся премьеры «Следствия любви» с Нонной Гришаевой, а также проектов «Барс» и «Акватория».