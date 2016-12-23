Интернет и СМИ
 
Хотите видеть только хорошие новости?

Пятый канал представил народный детектив про ясновидящую со звездой «Маргоши»

Перейти в «Мою Ленту»

Пятый канал объявил о премьере детективного сериала «Майор и Магия». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

По сюжету, после развода с женой и конфликта с начальством бывший майор ФСО Антон Амосов в исполнении актера Константина Самоукова начинает работать простым опером в РОВД Рязанска. Его первым заданием становится задержание потомственной ясновидящей, которая по дороге в отдел спасает героя от автокатастрофы, а затем помогает его начальнику найти пропавших внучек. После этого ее берут на работу в полицию.

В итоге герои раскрывают многочисленные преступления и узнают страшную правду о загадочной гибели старшего брата Амосова.

Роль провидицы исполнила актриса Мария Берсенева, известная телезрителям по сериалу «Маргоша». Саундтреком проекта стала песня «Party for everybody» в исполнении «Бурановских бабушек».

Пятый канал — один из лидеров российского телеэфира, по итогам 2015 года входит в топ-пять федеральных телеканалов России. Программы Пятого канала транслируются на все субъекты Российской Федерации, общий охват аудитории превышает 142 миллиона человек.

В сетке канала постоянно появляются многосерийные проекты с участием звезд российского кино. В 2016 году на экраны вышли новые сезоны легендарных проектов «Последний мент», «Такая работа», «След» и «Детективы». Вскоре на Пятом состоятся премьеры «Следствия любви» с Нонной Гришаевой, а также проектов «Барс» и «Акватория».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Последние новости
Путин сообщил о скорой подаче российского газа в Крым
Путин призвал Европу отменить визовый режим
Президент пошутил над диктатурой Пескова
Медведева обновила личный рекорд в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Опубликовано видео с захваченным самолетом на Мальте
Российский лидер спрогнозировал стабилизацию нефтяных цен
Международная федерация лыжного спорта отстранила шесть россиян от соревнований
Другие материалы рубрики
00:03 Сегодня

С барского плеча

Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
17:27 14 декабря 2016

Google определил самые популярные поисковые запросы россиян

08:01 Сегодня

Попугай научился изображать звук запроса «О'кей, Google»

18:36 19 декабря 2016

NtechLab не получала претензий от Twitter из-за технологии распознавания лиц

11:00 9 ноября 2016
Роман Емельянов

«Россия в западной музыке — все равно что Исландия на Евро»

Гендиректор ЕМГ Роман Емельянов вступился за попсу и рассказал о радио XXII века
07:13 Сегодня

Странные позы пассажира гонконгских электричек стали вирусными мемами

06:12 Сегодня

В ЛНР выбрали самого патриотичного кота

14:45 13 декабря 2016

Новосибирец за год прослушал треки Radiohead 25 тысяч раз

00:04 17 декабря 2016

«Одним словом — беспредел»

Как звезды русского YouTube читали рэп, ссорились с Бастой и попадали в тюрьму
00:10 Сегодня

В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой

20:28 22 декабря 2016

Литва обнаружила на правительственных компьютерах «российский» шпионский софт

20:20 22 декабря 2016

Оксана Пушкина поборется с воровскими понятиями среди подростков

Россия
«Мозг мне больше не нужен»
Кто и почему пьет в Иркутске все, что горит
Адвокат рассказал о препятствиях женитьбе Белых в СИЗО
Дмитрий МедведевЛабутены, гелендваген, русиано и трампизм
Как события уходящего года разнообразили русский язык
Смена стиля
Об итогах первой сессии новой Думы
Путин поддержал идею пускать украинцев в Европу без виз
Российский лидер назвал условия амнистии украинского режиссера Сенцова
Путин задумался об истинных организаторах убийства посла России в Турции
Все материалы
Мир
French gendarme special forces unit members secure an entrance of the courthouse during the transfer of the Naples-based Camorra mafia member Antonio Lo Russo in Aix-en-Provence April 16, 2014. Antonio Lo Russo, who was arrested in Nice yesterday by Italian and French police, is a member of the Naples-based Camorra mafia and one of Italy's 100 most-wanted fugitives.Мафия, которой нет
Чем промышляют криминальные кланы во Франции
«России популистский подъем не грозит»
Федор Лукьянов о главных событиях и трендах 2016 года
Лицом к Азии
Итоги поворота России на Восток в 2016 году
Угнанный самолет ливийской авиакомпании приземлился на Мальте
Опубликовано видео с захваченным самолетом на Мальте
Опасная это работа
Почему дипломаты за рубежом постоянно рискуют жизнью
«Это не просто варварство»
Контекст и последствия убийства Андрея Карлова
Все материалы
Бывший СССР
Внимание в воздух
Зачем Душанбе грозится прервать авиационное сообщение с Россией
Президент России выразил сожаление из-за вялости «нормандского формата»
Рогозин пропустит инаугурацию нового президента Молдавии из-за тумана
В Киеве заявили о готовности к введению визового режима с Россией
Американский журналист попал под обстрел в районе Дебальцево
Глава СБУ предложил обсудить автономию «украинской» Тюмени и Дальнего Востока
Лукашенко подарил Кучме петуха
Все материалы
Финансы
«Это будет погибель»
Сможет ли экономика России жить без санкций
Путин назвал нецелесообразным переход на прогрессивную шкалу НДФЛ
Российский лидер спрогнозировал стабилизацию нефтяных цен
Украина вознамерилась стать поставщиком газа в 2021 году
Климат для Трампа
Надо ли экологам и чистой энергетике бояться нового американского президента
Путин признал работу ЦБ безошибочной
Костин сравнил введение санкций против России с принципами «Крестного отца»
Все материалы
Бизнес
Небо с овчинку
На чем авиакомпании экономили в 2016 году, чтобы выжить
Не до жиру
Итоги 2016 года для российского авторынка
Падения и компромиссы
Чем запомнится 2016 год мировому и российскому нефтегазу
ФАС предостерегла «Лукойл» от неосторожных прогнозов
Глава ВТБ заявил о необходимости повременить с приватизацией банка
Airbus продаст Ирану самолетов на 18 миллиардов долларов
Президент рассказал о пользе бюджета от приватизации «Башнефти» и «Роснефти»
Все материалы
Силовые структуры
«Если все виноваты, то никто не виноват»
Почему погибшего посла не охраняли: интервью бойца спецназа СВР «Заслон»
Упущенный «Шанс»
Что стоит за подростковым бунтом в столичной спецшколе
Иностранные корни нового российского спецназа
Кто помогал Минобороны готовить зеленых человечков
Президент Путин поручил подписать соглашение о расширении базы ВМФ в Тартусе
Путин обвинил США в создании предпосылок к новой гонке ядерных вооружений
Россия ввела в Алеппо батальон военной полиции
Шойгу доложил Путину о завершении операции в Алеппо
Все материалы
Наука и техника
Разбудили дьявола
Как генная инженерия изменит наш мир до неузнаваемости
«Изнасилования приняли массовый характер»
Чем закончилась сексуальная революция 1917 года
Немного уличной магии
Как беспроводные наушники от Apple устроили «тихую революцию»
Разрушение автомобиля огромным роботом показали на видео
Названы самые главные научные открытия 2016 года
Физики допустили открытие странглетов
Названы самые опасные продукты и украшения для праздничного стола
Все материалы
Спорт
Предупредительный выстрел
Союз биатлонистов России избежал жестких санкций после заседания исполкома IBU
Медведева обновила личный рекорд в короткой программе на ЧР по фигурному катанию
Международная федерация лыжного спорта отстранила шесть россиян от соревнований
Президент назвал Родченкова таскавшим в Россию гадости негодяем
МОК заподозрил 28 россиян в манипуляциях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи
Мутко заявил о желании СБР получить компенсацию за отмену этапа КМ
Симон Фуркад возмутился переносом этапа Кубка мира по биатлону из Тюмени
Все материалы
Культура
Коровка в космосе
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Пассажиров» до «Елок 5»
На Украине запретили российский сериал «Старшая сестра»
В Москве простились с Вячеславом Шалевичем
Шансонье Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей
Василий Бычков«Тут жахнул кризис, и мы испугались»
Василий Бычков о книгах, ЦДХ, парковках и очередях в гардероб
СМИ узнали о предъявлении обвинения в мошенничестве барду Александру Новикову
Хелен Миррен назвала 2016 год «большой кучей дерьма»
Все материалы
Интернет и СМИ
С барского плеча
Зачем богачи и звезды засыпают пользователей сети рождественскими подарками
Зверства, геи и мятеж
Самые эффектные снимки агентства Associated Press за 2016 год
Смерть сквозь слезы
Жестокие и трогательные снимки одного из крупнейших фотоконкурсов мира
Попугай научился изображать звук запроса «О'кей, Google»
Странные позы пассажира гонконгских электричек стали вирусными мемами
В ЛНР выбрали самого патриотичного кота
В сети представили пьяную драку в баре между Россией и Америкой
Все материалы
Ценности
На свои куплено
Вещи, которые хотелось приобрести в уходящем году
Грузинского дизайнера назвали человеком года
Chanel показал символ «бесконечной женственности»
Австралийцы сделали фанатам «Гарри Поттера» помолвочные кольца
Умерла главный редактор итальянского Vogue
Красиво пожили
От чего сходил с ума мир в уходящем году
Швейцарская мануфактура посвятила часы Дмитрию Менделееву
Все материалы
Путешествия
Прегольский синдром
Местные: организатор культурных событий Валентина Янсен о Калининграде
Раскатали лед
Лучшие катки Европы для новогодних каникул
В Ростуризме рассказали о дешевизне перелетов на Кубу
Половина жителей крупных городов России проведет зимние праздники в поездках
«Уральские авиалинии» прокомментировали ситуацию с рейсами в Таджикистан
Москва заявила об отсутствии уведомлений от Душанбе насчет «Уральских авиалиний»
Море, солнце и не только
«Европеизированный» эмират Рас-эль-Хайма как альтернатива Дубаю
Все материалы
Из жизни
Plus-size`модель Эшли Грэм в рекламной кампании Addition ElleДо свидания, «90-60-90»!
В 2016 году мир моды и красоты окончательно принял нестандартных моделей
Депрессия за лайк
Ученые признали соцсети вредными для женской психики
«В очереди за хлебом — ты, миллиардер и бомж»
Рассказ семьи из Москвы, которая переехала в Майами и родила там ребенка
Зрение за мировоззрение
Фотоистория об участниках протестов в Кашмире, ослепших от пуль полицейских
Во Франции лицеисты снялись полуобнаженными для общего фото с учителем
Брэд Питт потребовал прекратить огласку сведений о его детях
Британские модели устроили съемку рядом с телом самоубийцы
Все материалы
Турбо против атмосферника: Битва года
Часть пятая: Porsche 911 Turbo S против Audi R8 V10 plus
«АвтоВАЗу» не хватило деталей на 10 тысяч машин
1225 лошадиных сил на двоих: Битва года
Часть четвертая: Jaguar F-Type SVR против Chevrolet Corvette Z06
Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
Девять конкурентов большого кроссовера VW
С какими моделями VW Atlas поборется за покупателей
В McLaren придали дорожным спорткарам гоночный вид
На «Гелике» через заброшенный город
Машины, на которых вы не прокатитесь. Второй сезон
Все материалы
Этот номер пройдет
Как выглядят самые безумные гостиницы России и зарубежья
Австралиец пожертвовал домом за шесть миллионов долларов ради Porsche
«Теперь она бомж и живет в закутке под лестницей»
История преподавательницы, лишившейся трех квартир в Москве
От роддома до могилы
Тайны фамильных особняков, в которых живут поколения фермеров и журналистов
Но есть и хорошие новости
Рынок недвижимости шокирует россиян
В США арендатор вынесла из квартиры украшения и вибраторы на 40 тысяч долларов
Все материалы