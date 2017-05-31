Пятый канал рассказа о десятикратном росте посещаемости сайта

Пятый канал назвал самые успешные проекты телесезона. По данным телекомпании, канал завершил сезон в пятерке лидеров национального рейтинга. В частности, в вечернем прайме Пятый занял четвертое место по доле совершеннолетней аудитории (8,4 процента). А посещаемость сайта за последние девять месяцев выросла на тысячу процентов.

Канал нарастил долю женской аудитории в возрасте 25-59 лет до 9,6 процента, в частности, благодаря вечерним сериалам. Эту и другую аудиторию наиболее интересовал долгожитель «След», детективы «Такая работа. Звездное продолжение», «Майор и магия» и «Следствие любви».

Высокий зрительский интерес также вызывала информационная программа «Сейчас». Успехом пользовались передачи «советского цикла» — «Мое советское детство», «Моя советская юность» и другие, показанные в майские праздники. Ностальгические проекты 1 мая принесли Пятому каналу высокое третье место в общероссийском рейтинге.

Отдельно канал отмечает благотворительные проекты. С помощью марафона «День Добрых Дел» удалось собрать свыше двух миллиардов рублей на лечение более трех тысяч детей. А благодаря социальному проекту «День ангела», который идет на канале четвертый год, удалось найти семьи для 137 сирот.

По данным Пятого, за последние девять месяцев резкий рост посещаемости продемонстрировал сайт телеканала: рост составил тысячу процентов, это десятикратный рост. Всплеск связан с редизайном сайта, появлением оперативной ленты и обилием эксклюзивов, объясняют в пресс-службе. В настоящее время число уникальных пользователей сайта составляет в среднем 350 тысяч, а суммарная интернет-аудитория достигает 500 тысяч человек в сутки.

Пятый канал планирует завершить телесезон трансляцией праздника «Алые паруса» из Петербурга. Ресурс является организатором масштабного праздника выпускников и обладает эксклюзивными правами на трансляцию мероприятия.