РЕН ТВ перепишет историю человечества

Телеканал РЕН ТВ в премьерном выпуске передачи «Загадки человечества» расскажет об исследовании, пролившем свет на происхождение древнейшего украшения на Земле. Об этом представители канала сообщили «Ленте.ру».

Ведущий «Загадок человечества» историк Олег Шишкин поведает о том, что после десятилетнего исследования ученые из Оксфорда подтвердили возраст найденного в Денисовой пещере на Алтае древнего браслета. Исследователи установили, что он был сделан 40 тысяч лет назад, а изготовивший его мастер пользовался передовыми технологиями и разбирался в материалах. «Камень идеально отполирован и меняет цвет при разном освещении. В браслете просверлены отверстия, куда пронизывались кожаные ленты с бусинами», — отмечается в анонсе передачи.

При этом представители канала напоминают, что человечество научилось сверлить камень всего 10 тысяч лет назад, и обещают пролить свет на истинный возраст русской культуры. По их словам, представленные в передаче факты способны «переписать историю человечества».

Премьера «Загадок человечества» состоится в понедельник, 19 июня, в 23:25.

Шишкин — путешественник, историк, специалист по тайным обществам и признанный в мире эксперт в области восточных религий.