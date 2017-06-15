Трехлетний ребенок получил ожог во время операции на Сахалине

На Сахалине трехлетний ребенок получил ожоги во время проведения хирургической операции. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Во время коагуляции сосудов искра попала на ткань, которой был обернут валик, фиксирующий пациента. Врач, проводивший процедуру, сразу принялся тушить огонь, однако ребенок получил ожог в виде тонкой полосы длиной несколько сантиметров.

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«Операция была доведена до конца, ребенок находится в стабильном состоянии, под медицинским наблюдением. Угрозы для жизни нет», — добавили в региональном министерстве.

Как сообщается на сайте областного главка Следственного комитета, по факту произошедшего начата проверка. На месте работает следственная группа.

В сентябре 2016 года в Татарстане возбудили уголовное дело о халатности по факту получения женщиной и ее новорожденным ребенком ожогов в роддоме города Альметьевска. Из-за отсутствия предупреждающих табличек женщина приняла бактерицидную лампу, расположенную над кроватью новорожденной, за обычную, после чего включила ее и уснула. Устройство было выключено лишь через пять часов пришедшим в палату медперсоналом.