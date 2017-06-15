Сирийский посол похвастался бесплатной российской помощью

Помощь, которую Россия оказывает сирийскому правительству, полностью бескорыстна. Об этом сообщил посол Сирийской Арабской Республики (САР) в России Рияд Хаддад на конференции Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки, его слова передает РИА Новости.

«Поддержка России правительству и народу Сирии в борьбе с терроризмом и попытками агрессии западных стран, а также предоставление помощи Сирии в различных областях, в том числе гуманитарной, экономической и военной, не были корыстными», — пояснил Хаддад.

По его словам, пока западные страны стараются сохранить свою гегемонию, присвоить богатства других стран и истощить их, Россия работает на укрепление международного порядка и уважение суверенитет других государств.

26 марта министр энергетики России Александр Новак провел переговоры об участии ряда крупных российских компаний в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Сирии. По его словам, диалог по этому вопросу тесный и доверительный. Дамаск запросил помощи у российских нефтяников еще в мае 2016-го.