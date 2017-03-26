Россия задумалась об участии в нефтедобыче в Сирии

Министр энергетики России Александр Новак провел переговоры об участии ряда крупных российских компаний в проектах разведки и добычи нефти и газа на территории Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью российского министра кувейтской газете «Ас-Сияса». В ходе обсуждения с министром нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганемом Новак сделал акцент на обеспечение безопасности российских нефтяников.

«Мы на постоянной основе поддерживаем тесный и доверительный диалог с сирийскими партнерами по вопросам возможного участия российских компаний в реализации как новых, так и реконструкции (модернизации) действующих нефтегазовых проектов на территории Сирии», — сказал российский министр.

Материалы по теме Демарш турецкого Почему договор с Москвой сулит выгоду прежде всего Анкаре

По словам Новака, он «убежден, что в случае вхождения российских компаний в нефтегазовые проекты на территории Сирии их сотрудникам будет обеспечен должный уровень комфортного пребывания в стране».

В мае прошлого года российский министр говорил, что Сирия обратилась к «Зарубежнефти», «ЛУКОЙЛу» и «Газпром нефти» за помощью в восстановлении нефтегазовой инфраструктуры. Позднее глава «ЛУКОЙЛА» Вагит Алекперов заявил, что компания пока считает Сирию слишком рискованным регионом и не собирается участвовать в проектах на ее территории.