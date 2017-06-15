СК опроверг данные о завершении следствия по основному делу Евгении Васильевой

Следственный комитет России (СКР) опроверг информацию СМИ о завершении расследования основного уголовного дела в отношении бывшей чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Эта информация не соответствует действительности. Расследование уголовного дела продолжается Главным военным следственным управлением СКР», — уточнила она.

Ранее СМИ сообщали о завершении основного уголовного дела в отношении бывшей чиновницы и о ее ознакомлении с материалами расследования.

В апреле СКР опровергал информацию о якобы возврате арестованного имущества (счета, драгоценностей, недвижимости и картин) бывшей главе департамента имущественных отношений Министерства обороны. В ведомстве уточнили, что после проведения экспертизы арест был снят лишь с полотен, не представляющих никакой художественной ценности.

25 августа 2015 года суд во Владимирской области освободил Васильеву условно-досрочно. Она покинула территорию колонии в тот же день. Ее в числе прочих фигурантов дела «Оборонсервиса» приговорили к пяти годам лишения свободы 8 мая того же года. В колонии, с учетом срока домашнего ареста, она должна была провести еще два года и пять месяцев.