СК опроверг информацию о снятии ареста с имущества Васильевой

Следственный комитет России опроверг информацию о якобы возврате арестованного имущества бывшей главе департамента имущественных отношений Министерства обороны Евгении Васильевой. Об этом сообщается в субботу, 1 апреля, на сайте ведомства.

«Распространяемая в СМИ информация (...) не соответствует действительности. Следствием еще в ходе расследования уголовного дела были арестованы счета, драгоценности, недвижимость и картины, принадлежавшие Евгении Васильевой», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, после проведения экспертизы арест был снят лишь с картин, не представляющих никакой художественной ценности. «Что же касается остального имущества, то о снятии с него ареста ходатайствовала защита Васильевой, но все эти ходатайства оставлены следствием без удовлетворения», — указала она.

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О том, что фигурантке дела «Оборонсервиса» вернули имущество, ранее в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на собственный источник. По его данным, обеспечительный арест был снят «в связи с тем, что ущерб полностью возмещен».

В марте 2016 года сообщалось, что под арестом остаются шесть объектов недвижимости бывшей чиновницы, в том числе квартира на Молочном переулке в Москве, а также драгоценности на общую сумму 120 миллионов рублей и средства на счетах подконтрольных ей фирм.

25 августа 2015 года суд во Владимирской области освободил Васильеву условно-досрочно. Она покинула территорию колонии в тот же день. Ее в числе прочих фигурантов дела «Оборонсервиса» приговорили к пяти годам лишения свободы 8 мая того же года. В колонии, с учетом срока домашнего ареста, она должна была провести еще два года и пять месяцев.

Дело «Оборонсервиса» было возбуждено в 2012 году. Тогда поста министра обороны лишился Анатолий Сердюков — начальник Васильевой, а саму чиновницу поместили под домашний арест. Ей инкриминировалась намеренная продажа некоторых объектов недвижимости Минобороны коммерческим структурам по заниженным ценам (в 2010-2012 годах она сначала возглавляла аппарат министра обороны, а затем департамент имущественных отношений военного ведомства).