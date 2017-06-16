Россия испытала противоракету на казахстанском полигоне Сары-Шаган

Россия провела успешный запуск противоракеты с казахстанского полигона Сары-Шаган в рамках совершенствования системы ПРО. Об этом «Ленте.ру» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

По заявлению военных, задача была выполнена успешно, а условная цель — поражена. Как отмечается в сообщении, речь идет о ракете, входящей в состав системы ПРО, развернутой вокруг Москвы и защищающей Центральный промышленный район.

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На полигоне Сары-Шаган (восток Казахстана, на берегу озера Балхаш) регулярно проводятся испытания противоракет 53Т6 из состава системы ПРО Москвы А-135 «Амур». Их целью, помимо подтверждения характеристик и продления сроков эксплуатации, являются испытания модернизированных узлов и бортовых систем.

Высокоскоростной твердотопливный перехватчик 53Т6 предназначен для атаки баллистических целей внутри атмосферы. Оснащается осколочно-фугасной или ядерной боевой частью. В составе системы он отвечает за второй (ближний) эшелон обороны. Ракеты дальнего (заатмосферного) эшелона 51Т6 испытывались в начале 2000-х годов в Казахстане, но в дальнейшем, по ряду сведений, были сняты с вооружения.

В России также идут испытания противоракетных систем нового поколения (предположительное название — ОКР «Нудоль»). По этому проекту создается стрельбовый комплекс с новыми ракетами для перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны А-235. Комплекс предполагается мобильным и будет размещаться на многоосных колесных шасси производства Минского завода колесной техники. Ракеты «Нудоли», по ряду сообщений, относятся к дальнему (заатмосферному) эшелону перехвата системы А-235.