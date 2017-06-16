В Новосибирске подняли в воздух отреставрированный штурмовик Ил-2

Отреставрированный в Новосибирске штурмовик времен Великой Отечественной войны Ил-2 совершил первый полет. Об этом сообщается на странице Объединенной авиастроительной корпорации в Facebook.

Машину пилотировал директор Сибирского НИИ авиации Владимир Барсук. Отреставрированная машина стала вторым пригодным к полетам Ил-2, имеющимся в мире в настоящее время. Предыдущий самолет этого типа был отреставрирован в 2011 году на средства одного из основателей Microsoft Пола Аллена и передан в США.

В 1943 году самолет Ил-2, входивший в состав 46-го штурмового авиаполка ВВС Северного флота, был подбит в бою с немецкими истребителями Bf.109 недалеко от Мурманска. Самолет, у которого отказало вооружение, совершил вынужденную посадку на лед озера Кривое. Летчик Валентин Скопинцев сумел покинуть машину и вытащить раненого стрелка Владимира Гуменного, после чего самолет затонул.

В 2011 году Ил-2 обнаружили водолазы, а в 2015-м он был поднят на поверхность и доставлен для реставрации в Новосибирск.

Ил-2 — советский штурмовик времен Великой Отечественной войны, созданный под руководством Сергея Ильюшина. Во время войны являлся основным советским ударным самолетом, оказывающим непосредственную поддержку войскам на поле боя. Выпущено свыше 36 тысяч машин этого типа, что делает Ил-2 самым массовым боевым самолетом в истории.