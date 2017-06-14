Силовые структуры
 

На авиашоу во Франции разбили самолет времен Второй мировой войны

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На YouTube появилось видео аварии самолета времен Второй мировой войны Supermarine Spitfire Mk XIX. В сюжете видно, как самолет разбегается по грунтовой взлетно-посадочной полосе, утыкается носом в землю и переворачивается.

Инцидент произошел на аэродроме Лонгюйон-Виллет на северо-западе Франции. Пилот самолета в результате случившегося не пострадал.

Поврежденный Spitfire был построен в 1945 году. После окончания Второй мировой войны истребитель эксплуатировался ВВС Таиланда до 1952 года. В 1962 году король Таиланда передал машину коллекционеру Эду Мэлони, который доставил ее в США, где она была восстановлена до летного состояния.

Spitfire Mk XIX представляет собой одну из поздних модификаций известной машины фирмы Supermarine, предназначенную для фоторазведки. Самолеты этой версии, оснащенные двигателями Rolls-Royce Griffon мощностью 2050 лошадиных сил, не несли вооружения, но имели увеличенный запас топлива и оснащались фотооборудованием. Потолок этих машин превышал 13 тысяч метров, максимальная скорость — свыше 700 километров в час, дальность с подвесными баками — 2,9 тысяч километров. Самолеты строились серийно с 1944 по 1946 годы и эксплуатировались Королевскими ВВС до середины 1950-х годов.

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