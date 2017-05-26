Раскрыт неизвестный эпизод Второй мировой войны

Исторический консультант российской военной игры War Thunder, в которой появилась итальянская авиация, Франческо Перголини в интервью «Ленте.ру» раскрыл малоизвестный эпизод Второй мировой войны.

По словам историка, в сентябре 1943 года, когда Италия вышла из Второй мировой войны, бывшие союзники Третьего рейха оказались под угрозой смерти из-за того, что Германия решила начать бомбардировки итальянских объектов, в частности аэродромы и военные базы. Это было обусловлено нежеланием немецкой стороны оставлять технику наступающим силам США и Великобритании.

Именно тогда базировавшийся на Сардинии ас Адриано Висконти принял решение эвакуировать своих сослуживцев, среди которых был дедушка Перголини Умберто, вместе с самолетами.

«Это было невероятно! В трех одноместных самолетах удалось разместить 11 человек. Вместе с дедом в самолете летели три человека, а знаменитый Адриано Висконти пилотировал машину, сидя на коленях моего дедушки», — рассказал Франческо Перголини.

На момент выхода Италии из войны Перголини был приписан к 159-й эскадрилье 12-й группы 50-го истребительного авиаполка. В ряды Regia Aeronautica он вступил в конце 1930-х годов и прошел летные курсы. После обучения Перголини был отправлен служить стрелком и механиком на Caproni и SM.79.

После войны и до конца 1980-х годов Умберто Перголини служил уорент-офицером в ООН на Среднем Востоке и в Африке.

В обновлении 1.69 Regia Aeronautica игры War Thunder появилась отдельная шестая нация — Италия, вместе с 35 самолетами. Кроме того, в игру добавили модель пилота Марио, внешний вид которой основан на облике Умберто Перголини.

Помимо этого, в игре появились танк Советского Союза Т-55А, американская САУ М60А2 и немецкий восьмиколесный бронеавтомобиль Sd.Kfz 234/2 «Пума». Теперь танки способны устанавливать дымовые завесы, а карта «Кубань» для наземных боев получила обновление. Кроме того, появились две новые локации: «Тунис» для воздушных сражений и «Черноморский порт» для морских. Более подробно об обновлении можно узнать на сайте игры.

War Thunder — разработанная в России бесплатная военно-историческая онлайн-игра, посвященная боевой авиации, бронетехнике и флоту времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Игру можно скачать для Windows, Mac, Linux и PS4.