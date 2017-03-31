В War Thunder появятся «Армата» и боевые вертолеты

Компания Gaijin Entertainment анонсировала введение в игру War Thunder боевых вертолетов и современных танков, среди которых M1A2 Abrams и Т-14 «Армата». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе компании.

С расширением линейки техники максимальный ранг будет увеличен с пятого до девятого. На последнем уровне будут доступны современные танки с динамической защитой, постановкой дымовых завес и современным высокоточным оружием. Также в игру будут введены сверхзвуковые истребители F-22 Raptor, Т-50 ПАК ФА и другие.

«Мы регулярно получаем от игроков пожелания и конкретные предложения по введению в нашу игру современных образцов техники. Мы провели большую серию внутриигровых тестов, и еще до релиза игры заложили некоторые игровые механики, которые позволят существенно расширить рамки исторической эпохи для техники War Thunder», — рассказал креативный директор Gaijin Entertainment Кирилл Юдинцев.

Новый класс боевых вертолетов будет включать в себя транспортно-боевой модифицированный «Крокодил» Ми-35 и американский ударный вертолет GM-64. Тестирование новой техники начнется 31 марта и пройдет до конца выходных. Информация о событии доступна на сайте игры.

War Thunder — разработанная в России бесплатная военно-историческая онлайн-игра, посвященная боевой авиации, бронетехнике и флоту времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Игру можно скачать для Windows, Mac, Linux и PS4.