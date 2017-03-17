Блогеры сразятся в турнире по российской военной игре War Thunder

Видео: War Thunder. Официальный канал / YouTube

Компания Gaijin Entertainment анонсировала первый шоу-турнир по War Thunder. В состязании примут участие четыре команды, капитанами которых являются авторы популярных YouTube-каналов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Команды возглавят блогеры Alconafter, Ezida, Omero и Thorneyed. Полуфинальные матчи пройдут в субботу, 18 марта, а финал — 19 марта. Наградой за первое место станет самая редкая машина в игре — немецкий сверхтяжелый танк Pz.Kpfw. E-100. Помимо этого, каждый участник команды-победителя получит 10 тысяч «Золотых Орлов».

На выбор участникам будет доступна техника четырех стран: СССР, Германии, США и Великобритании, а бои будут проходить на карте «Польша» в режиме «Превосходство». Турнир будет проходить на новой версии игры 1.67, релиз которой состоялся в четверг, 16 марта. Кроме новых локаций и техники, она добавляет стабилизаторы для танковых и корабельных орудий, серьезно влияющее на механику игры. Однако доступна эта особенность будет лишь на тех машинах, где применялась данная технология.

Информация о результатах турнира, а также записи трансляций доступны на киберспортивном портале War Thunder. За ходом сражений можно также следить в прямом эфире на официальных страницах игры на Twitch и YouTube, а также в группе игры во «ВКонтакте».

War Thunder — разработанная в России бесплатная военно-историческая онлайн-игра, посвященная боевой авиации, бронетехнике и флоту времен Второй мировой войны и послевоенного периода. Игру можно скачать для Windows, Mac, Linux и PS4 на официальном сайте.