К Красноярске появился городской бренд «Россия вокруг нас»

Красноярские энтузиасты во главе с медиаменеджером Владимиром Перекотием разработала для своего города бренд со слоганом «Россия вокруг нас», сообщает АиФ-Красноярск.

Главная идея бренда — в объективном взгляде на город и регион. «Красноярский край — это огромная удаленная от столицы и неудобная для посещения территория», — отметили авторы бренда, добавив, что предложили использовать эти свойства в качестве преимущества.

«Для всех мы пока — регион сырья и добычи, а вовсе не место волшебной сибирской природы, достопримечательностей и захватывающих путешествий. А к 2017 году в городе регулярно объявляют режим "черного неба", что ситуацию только усугубляет», — отмечают авторы. Однако, по их мнению, именно этот факт удаленности можно использовать для создания бренда Красноярска, опираясь на его географию, историю и вклад в богатство России.

Визуальным знаком, определяющим бренд, станет красная корона, включающая в себя такие символы, как сопки, горы, красный яр и корона. Это позиционирование позволит изменить отношение к Красноярску, уверены авторы. Например, иностранцы будут знать, что это город в самой середине огромной России.