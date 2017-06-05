Дорожную разметку для сусликов нарисовали в Красноярске

На острове Татышев в Красноярске появился крохотный пешеходный переход для сусликов. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Красноярске».

Переход для сусликов представляет собой уменьшенную дорожную разметку с миниатюрным светофором.

Инициатором акции выступил местный телеканал «СТС-Прима». Ее цель — привлечь внимание к предстоящему фестивалю «Зеленый».

Всего на острове проживает порядка пяти тысяч особей.

Фестиваль «Зеленый» пройдет в Красноярске 17 и 18 июня. В 2016 году мероприятие посетили около 100 тысяч гостей.

В апреле в Красноярском крае было объявлено о создании регионального министерства экологии. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Виктор Толоконский.