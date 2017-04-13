В Красноярском крае создадут министерство экологии

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение о создании Министерства экологии в регионе. Об этом сообщается на официальном портале краевого правительства.

Правовые акты о создании ведомства будут подготовлены до 1 мая.

«Мы будем делать структурное обновление, чтобы экологическая проблематика и мониторинг, надзорные функции были максимально выделены в функционале этого министерства», — цитирует Толоконского ТАСС.

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Сейчас в регионе действует Министерство природных ресурсов и экологии, однако, по утверждению губернатора, в этом ведомстве вопросы экологии лишь одни из многих. Он подчеркнул, что появление нового министерства имеющиеся проблемы не решит, поэтому он принял решение о проведении целого комплекса мероприятий в этой сфере.

Согласно результатам исследования «Экологический рейтинг субъектов РФ», составленным общероссийской общественной организацией «Зеленый патруль», по итогам зимы 2016-2017 годов самым грязным регионом России оказалась Челябинская область. Также в числе худших оказались Свердловская, Тверская, Оренбургская, Курганская и Иркутская области, Еврейская автономная область и Республика Бурятия.