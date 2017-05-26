Две с половиной тысячи красноярцев стали предпринимателями при поддержки властей

Служба занятости в Красноярском крае за пять лет помогла двум с половиной тысячам безработных жителей региона стать предпринимателями, сообщили изданию «Таймырский телеграф» в администрации.

Эти люди получили необходимые материальные средства из бюджета и работают в сфере услуг, сельского хозяйства и производства.

По данным администрации, еще около семи тысяч человек ежегодно консультируются у красноярских чиновников о ведении бизнеса.

С начала 2017 года финпомощь на открытие своего дела получили 200 жителей края. Всего же услугой по содействию самозанятости с января воспользовались более трех тысяч человек.

Ранее, в сентябре 2016 года, сообщалось о конкурсе для безработных в Красноярье, на который поступило 149 заявок. После оценки перспективности представленных бизнес-проектов экспертной комиссией, для 30 победителей были предусмотрены гранты в размере 300 тысяч рублей из средств федерального бюджета.