В Киеве в два раза повысили коммунальные тарифы

Киевская мэрия в два раза повысила тариф на услуги по содержанию многоквартирных домов и придомовых территорий. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает depo.ua со ссылкой на городскую администрацию.

Как отмечает издание, ранее размер оплаты составлял от 3 до 5 гривен за квадратный метр (от 6 до 11 рублей), новый тариф будет равен 6,5 гривнам (около 14 рублей). Нововведение коснется более 8 тысяч домов украинской столицы, жилой фонд Киева в целом насчитывает около 11 тысяч многоквартирных жилых домов.

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С марта на Украине в очередной раз были повышены размеры оплаты электроэнергии. Граждане и предприятия стали платить на 26 процентов больше. Предыдущее повышение тарифов на электричество на Украине власти страны производили в 2016 году.

В феврале 2017-го премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил увольнением чиновникам, которые предупредили о возможном повышении цены на газ для населения на 40 процентов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги — одно из условий Международного валютного фонда для предоставления финансовой поддержки Киеву.