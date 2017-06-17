Комиссия проверит соблюдение администрацией Трампа прав человека

Комиссия по гражданским правам США проверит деятельность администрации американского президента Дональда Трампа на соблюдение прав человека. Об этом в субботу, 17 июня, сообщается в заявлении ведомства.

«Комиссия полагает, что это расследование необходимо для выполнения нашей основной обязанности по контролю за соблюдением федерального законодательства о гражданских правах в Соединенных Штатах», — пояснили в пресс-службе. Также отмечается, что экспертизу будут проводить в течение двух лет, она завершится в 2019 финансовом году.

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Согласно документу, цель проверки — «определить степень, с которой текущие статьи доходов и расходов бюджета, а также укомплектованность штата сотрудников позволяют работать учреждениям по гражданским правам».

Надзорный орган, в который входят как республиканцы, так и демократы, выразил обеспокоенность тем, что предлагаемое Белым домом сокращение бюджета правозащитных организаций приведет «к опасному сокращению уровня соблюдения гражданских прав по всей стране и подвергнет высокому риску дискриминации сообщества цветных, представителей сексуальных меньшинств, пожилых людей, инвалидов и других социально отчужденных групп».

В мае стало известно, что администрация Трампа планирует в предстоящие 10 лет сократить расходы на различные социальные выплаты в стране на 1,7 триллиона долларов. В частности, сообщалось, что власти уменьшат финансирование программ предоставления продовольственных талонов, медицинского страхования, пенсионных выплат бывшим служащим федеральных ведомств, социальных пособий, доплат малообеспеченным работающим гражданам США и субсидий фермерам.