Путин похвалил Буша-старшего за отказ от свержения Хусейна

Бывший президент США Джордж Буш-старший был прав в том, как отреагировал на агрессию со стороны иракского лидера Саддама Хусейна. Такое мнение в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну высказал президент России Владимир Путин. Его слова в пятницу, 16 июня, передает РИА Новости, ознакомившееся с транскриптом фильма.

«Некоторые говорили, что ему следовало пойти дальше и свергнуть Саддама Хусейна… Президент Буш был прав, сделав то, что он сделал. Он был осмотрительным. Он ответил на агрессию и остановился в нужное время», — заявил российский лидер.

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При этом Путин подчеркнул, что дальнейшее решение отправить в Ирак американские войска и свергнуть Хусейна было «ошибкой».

2 августа 1990 года произошло нападение Ирака на Кувейт. В ответ на агрессию Ирака 17 января 1991 года США по резолюции Совета Безопасности ООН начали операцию «Буря в пустыне». Операция продолжалась 41 день. Утром 28 февраля 1991 года по инициативе США военные действия прекратились, 6 марта было заключено перемирие.

20 марта 2003 года войска США и Великобритании вновь начали военные действия против Ирака. 17 апреля правительство Саддама Хусейна окончательно пало. Иракского лидера арестовали 13 декабря 2003 года в подвале деревенского дома близ селения Ад-Даур. 19 октября 2005 года над ним начался суд. 30 декабря 2006 года Хусейна казнили.

Джордж Герберт Уокер Буш — 41-й президент США, занимавший этот пост с 1989 по 19993 год. Его сын, Джордж Уокер Буш-младший, — 43-й президент США занимавший этот пост в 2001—2009 годах.