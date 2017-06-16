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Путин прокомментировал возможную роль США в госперевороте в Турции

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Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну допустил, что спецслужбы США были осведомлены о готовящемся госперевороте в Турции. Его слова в пятницу, 16 июня, передает РИА Новости, которое знакомилось с книгой-транскриптом фильма.

Путин подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган никогда не говорил ему о том, что американцы участвовали в подготовке путча.

«Но я могу проследить логику. Если действительно Гюлен (исламский проповедник Фетхуллах Гюлен —прим. «Ленты.ру») участвовал в попытке госпереворота — о чем я не имею понятия — то сложно представить, что разведслужбы США были бы не в курсе того, что происходит», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что воздушные силы американцев располагаются на базе Инджирлик в Турции, военные которой «принимали активное участие в попытке госпереворота».

В этой связи российский президент поделился своей обеспокоенность, поскольку в Турции размещено тактическое ядерное оружие США, «а когда такие драматичные события происходят, возникает вопрос, что может произойти с ядерными боеголовками».

Кроме того, на взгляд Путина, что повод для беспокойства в связи с действиями США есть и у стран Персидского залива.

«США пытаются всех демократизировать, и я не думаю, что монархиям Персидского залива это очень нравится. Честно говоря, если бы я был на их месте, я бы задумался, о том, что США сделают после. Полагаю, что они думали об этом уже. Ведь если вы последовательны в своем курсе на демократизацию, вы понимаете, каким будет следующий шаг после Сирии, Ливии, Египта», — заявил Путин.

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