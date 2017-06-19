Минобороны опять остановило соглашение с США по безопасности полетов над Сирией

В связи с тем, что силы Международной коалиции 18 июня сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22 к юго-западу от Ракки, Россия прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о безопасности полетов. Об этом говорится в заявлении Минобороны, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 19 июня.

Военные назвали действия американцев «циничным нарушением суверенитета Сирии» и «фактически военной агрессией». «Командование коалиционных сил не использовало существующий канал связи между воздушными командованиями авиабазы Эль-Удейд (Катар) и авиабазы Хмеймим для предотвращения инцидентов в воздушном пространстве Сирии», — говорится в сообщении.

В связи с этим Минобороны России с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, а также требует расследования инцидента.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также заявил, что действия США являются актом агрессии. По мнению сенатора, они приведут к усилению международного терроризма, передает Национальная служба новостей (НСН).

Ранее в апреле Россия уже приостанавливала действие меморандума. Это было связано с атакой американского флота на сирийскую авиабазу Шайрат, по которой было выпущено около 60 крылатых ракет Tomahawk. Действие механизмов, изложенных в меморандуме, было восстановлено неделю спустя, 14 апреля.

Согласно информации Минобороны, самолет Су-22 сирийских ВВС, выполнявший 18 июня боевую задачу в 40 километрах юго-западнее Ракки, был атакован и сбит американским истребителем F/A-18. Пилот катапультировался над районом, контролируемым боевиками, его судьба неизвестна.

В штабе коалиции эту атаку подтвердили, указав, что самолет сбрасывал бомбы в непосредственной близости от позиций вооруженных формирований «Сил демократической Сирии». В коалиции подчеркнули что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров.