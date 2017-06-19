ВГТРК опровергла уход телеведущего Дмитрия Киселева

Телеведущий Дмитрий Киселев не планирует покидать ВГТРК, заявили «Ленте.ру» в пресс-службе госхолдинга. «С такими рейтингами не уходят», — пошутила пресс-секретарь Виктория Арутюнова. Киселев на звонок «Ленты.ру» не ответил.

Ранее издание Znak.com со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщило, что Киселев оставит пост заместителя руководителя ВГТРК по личным обстоятельствам. По информации издания, это должно произойти осенью.

Киселев работает в ВГТРК с 2003 года. Заместителем генерального директора холдинга он был назначен в 2008-ом. В настоящее время является автором и ведущим итоговой программы «Вести недели».