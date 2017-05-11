Дмитрий Киселев объяснил разбитое лицо

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил, почему у него появились ссадины на лице. Как передают «Вести.Ru», телеведущий получил ссадины во время отдыха на даче в Коктебеле.

«Я сажал в Коктебеле маслины, мы так о них заботились, что растянули ствол веревочками. Я споткнулся и растянулся, лицом проехался по гравию, видите, следы от камушков», — рассказал он на презентации книги председателя парламента Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь».

Киселев назвал пострадавшее лицо временной сменой имиджа. «Как известно, женщины видят в мужчине со шрамами победителя в схватке», — пошутил он.

Дмитрий Киселев ведет на канале «Россия 1» программу «Вести недели». Он запомнился, в том числе, своими резкими высказываниями в адрес лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. «Им надо запретить донорство крови, спермы, а их сердца, в случае автомобильной катастрофы, зарывать в землю или сжигать», — говорил он в 2012 году в эфире ВГТРК.

В 2014 году, рассказывая в эфире о российской системе «Периметр», Киселев заявил: «Россия — единственная страна в мире, способная превратить США в радиоактивный пепел!»

Евросоюз ввел против Киселева персональные санкции.

