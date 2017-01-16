Киселев сравнил вейпы и сигареты с «Боярышником»

В выпуске программы «Вести недели» от 15 января ведущий Дмитрий Киселев сравнил использование обычных и электронных сигарет с употреблением средства для ванн «Боярышник».

«Мы продолжаем гробить себя, и если „Боярышником“ — грубо и неприлично, то почему сигаретой или карманным кальяном можно?», — спросил зрителей Киселев перед началом сюжета.

В ролике ситуацию с парением в России прокомментировали бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко и глава Минздрава Вероника Скворцова. По мнению Онищенко, продажу электронных сигарет однозначно необходимо запретить. Скворцова обратила внимание на проблему обычного курения и добавила, что ведомство будет добиваться ужесточения антитабачного закона.

В сюжете продемонстрировали как жидкости для электронных сигарет беспрепятственно продают 16-летнему подростку. Для проверки автор сюжета также приобрел одну из жидкостей и отправил ее на лабораторный анализ. В сюжете уточнили, что так называемая «жижа» была куплена на привокзальном рынке Москвы. Проверка показала, что в жидкости содержался растворитель, который может быть опасен для здоровья.

О своем старом пристрастии к курению рассказал знаменитый советский и белорусский актер и звезда сериала «Дальнобойщики» Владимир Гостюхин. Мужчина поделился с журналистами историей о том, что страдал табачной зависимостью долгое время, но поборол ее и уже не представляет, зачем люди курят.