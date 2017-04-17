Песков призвал разделять позицию Кремля и мнение телеведущего Киселева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оценки, которые высказывает телеведущий Дмитрий Киселев в своей программе «Вести недели», не нужно отождествлять с официальной позицией Кремля. Его слова в понедельник, 17 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вы знаете, что это такой именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим политическим и международным мировоззрением, поэтому не нужно отождествлять это (его слова — прим. «Ленты.ру») с официальной позицией. Это авторское телевидение»,— сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление ведущего о том, что президент США Дональд Трамп становится менее предсказуемым, чем лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

В то же время пресс-секретарь президента подчеркнул, что мнение Кремля и озвучиваемые на государственном телевидении оценки действительно близки, но не всегда совпадают.

«Вести недели» — еженедельная итоговая информационно-аналитическая программа Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК), которая выходит в эфир по воскресеньям в 20:00. В августе 2012 года ее автором стал Дмитрий Киселев.

