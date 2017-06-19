По факту столкновения поездов в Москве возбуждено уголовное дело

По факту столкновения двух поездов на маневровых путях Курского вокзала возбуждено уголовное дело. Об этом заявила «Ленте.ру» Татьяна Морозова, официальный представитель Московского межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

«Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба" (часть 1 статьи 264 УК РФ). По предварительным данным, серьезно повреждены четыре вагона, два из них сошли с рельс. К врачам за помощью обратились три человека», — рассказала Татьяна Морозова.

В понедельник, 19 июня, в 14 часов 38 минут в районе Курского вокзала Москвы на малом ходу произошло столкновение поезда «Стриж», следовавшего из Нижнего Новгорода в Москву, и электропоезда сообщением Нахабино — Щербинка. По предварительным данным, причиной ЧП стал отказ стрелочного перевода. Приостановлено движение поездов от станции «Дмитровская» Рижского направления до станции «Царицыно» Курского направления московской железной дороги.

8 апреля в 22:16 между станциями Фили и Кунцево Московской железной дороги (МЖД) произошло столкновение пригородной электрички с поездом дальнего следования Москва — Брест попутного направления. По данным РЖД, пострадали более 50 человек.