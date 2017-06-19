Следователи назвали причину столкновения поездов на Курском вокзале

Причиной столкновения поезда «Стриж» и электрички у Курского вокзала в Москве мог стать отказ стрелочного перевода. Об этом РИА Новости сообщили в столичном транспортном управлении СКР.

В ведомстве также заявили, что проводится доследственная проверка.

В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали три человека, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. Известно, что двое из них с ушибами обратились в медпункт Курского вокзала.

Авария произошла днем 19 июня. Как сообщали в пресс-службе Московской железной дороги, при отправлении электрички сошли с рельсов два вагона. Они в свою очередь задели прибывающий из Нижнего Новгорода экспресс «Стриж». На место инцидента отправились два восстановительных поезда.