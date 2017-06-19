При столкновении поездов на Курском вокзале пострадали двое

При столкновении поездов на Курском вокзале в Москве пострадали два человека. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«По предварительной информации, с ушибами в медпункт вокзала обратились два пассажира поезда "Стриж"», — рассказал собеседник агентства.

В то же время, по данным источника телеканала РЕН ТВ, в результате ЧП никто не пострадал, поскольку составы двигались на низкой скорости. Отмечается, что машинист электрички, следовавшей из Нахабино в Щербинку, попытался вырулить, чтобы не допустить столкновение с поездом «Стриж» Нижний Новгород — Москва.

В результате ЧП с рельс сошли два вагона. Пассажиры поездов были эвакуированы.

Видеозапись с места происшествия, опубликовал Пятый канал.