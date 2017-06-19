Corneliani разработал концепцию «Костюм как страсть»

Итальянская марка Corneliani показала на Миланской неделе моды коллекцию мужской одежды Весна-Лето 2018. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщили представители фирмы.

Заявленная маркой концепция: «Костюм как страсть», делающая акцент на мужских увлечениях и соответствующем им гардеробе. В линейку вошли пять пиджаков с отстегивающейся нагрудной деталью, каждый из которых подходит под одно из мужских увлечений: ретро-автомобили, мотоциклы, гольф, парусный спорт и верховая езда. Во время презентации были представлены пять инсталляций, посвященных хобби, и состоялся премьерный показ раскрывающего концепцию «Костюм как страсть» видео режиссера Венсана Лакрока и арт-директора Кристеллы Шену.

Фото: пресс-служба Corneliani 1 /5

Марка Corneliani основана в Мантуе, Италия, в 1930-е годы мужским портным Альфредо Корнелиани, специалистом по пошиву пальто и плащей. В 1958 году сыновья Альфредо, Клаудио и Карлальберто превратили бизнес отца в крупную компанию по производству мужской одежды, обуви и аксессуаров. Бренд представляет свои коллекции на Неделе мужской моды в Милане.