Corneliani оденет хоккеистов СКА

Итальянская компания Corneliani подписала договор о сотрудничестве с хоккейным клубом СКА. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

Портные марки сшили для спортсменов клубную униформу: игроки клуба будут носить фирменные костюмы во время официальных мероприятий. Новый гардероб включает в себя пиджаки из чистой шерсти, украшенные гербом клуба, брюки, хлопковые белые рубашки и галстуки из шелка. Вещи выполнены в цветах команды: красном и синем.

Фото: пресс-служба Corneliani 1 /3

Марка Corneliani основана в Мантуе в 1930-е годы мужским портным Альфредо Корнелиани, специалистом по пошиву пальто и плащей. В 1958 году сыновья Альфредо, Клаудио и Карлальберто, превратили бизнес отца в крупную компанию по производству мужской одежды, обуви и аксессуаров. Бренд представляет свои коллекции на Неделе мужской моды в Милане.

СКА — профессиональный хоккейный клуб из Санкт-Петербурга, домашняя арена команды располагается в Ледовом дворце.