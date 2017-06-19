Силовые структуры
 

Американские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Перейти в «Мою Ленту»

Совместная миссия США и Украины выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает газета «Красная звезда».

Полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение его согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры.

Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, добавляет издание.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора являются большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, а также нейтральные Швеция и Финляндия.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В открытом небе
Британские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Военные США и Украины выполнят наблюдательный полет над Россией
Турция отказала России в проведении наблюдательного полета над своей территорией
Последние новости
Коалиция во главе с США подтвердила уничтожение самолета ВВС Сирии
Американские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
Полиция проверяет информацию о захвате заложников на юго-востоке Москвы  
Ковалев извинился за поражение от Уорда
Голосовой помощник «стал» сторонником теории заговора и борцом с рептилоидами
Раскрыто прошлое столкнувшихся черных дыр
Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания Франции
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0617 июня

Задавили и оболгали

Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
09:3918 июня

СКР заинтересовался перевозившим 15 детей пьяным водителем автобуса

21:4318 июня

По факту ранения полицейского под Волгоградом возбуждено уголовное дело

20:0218 июня

Ограбившие ювелирный салон в Волгоградской области налетчики ранили полицейского

Силовые структуры00:0822 мая

Приняли на дорожку

За что арестовали ставленника Шакро Молодого авторитета Дерюгу
17:4518 июня

СМИ сообщили о массовом отравлении в турецкой армии

05:4918 июня

Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца

17:0117 июня

ВКС России ликвидировали двух полевых командиров ИГ в Сирии

Силовые структуры00:2216 июня

«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»

Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
03:2816 июня

Начата проверка в отношении следователя по делу о ДТП с пьяным ребенком

21:3417 июня

Бастрыкин потребовал передать дело о «пьяном мальчике» в Следственный комитет

04:1817 июня

Японская береговая охрана сообщила о 7 пропавших моряках с эсминца США

Россия
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Через судороги к любви
Сергей Мостовщиков о горе, радости, упорстве и эпилепсии
«Какой дурак сюда поедет?»
Как живут староверы, переселенцы из Южной Америки. Репортаж из уссурийской тайги
ПАРНАС выдвинул Ройзмана кандидатом в губернаторы Свердловской области
В ДТП с участием грузовика в Рязанской области погибли четыре человека
РПЦЗ призвала вынести Ленина из мавзолея и начать декоммунизацию
Более 200 тысяч человек выступили против «презумпции доверия» к полицейским
Все материалы
Мир
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Не брать и не воровать
Какое отношение подарки учителям имеют к борьбе с коррупцией в Германии
Партия Макрона лидирует на выборах во Франции
Дамаск заявил о сбитом американской коалицией самолете ВВС Сирии
В Конгрессе США призвали прекратить «охоту за российскими призраками»
МИД назвал антикубинскую политику Трампа возвратом к холодной войне
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
В Киеве радикалы начали избивать ЛГБТ-активистов после завершения гей-парада
И только смерть разлучит нас
Почему в эстонском Йыхви требуют хоронить русских отдельно
На гей-параде в Киеве задержали шесть человек
Концерт рэпера Басты в Одессе отменили после угроз украинских националистов
Националисты заблокировали центр Киева в попытке помешать гей-параду
В Киеве после гей-парада белорусские националисты подрались из-за флага страны
Все материалы
Финансы
В глазах смотрящего
Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»
Банк России допустил возможность паузы в снижении ключевой ставки
Зомби из долговой ямы
Россияне все чаще вынуждены объявлять частный дефолт
Силуанов предсказал снижение инфляции благодаря бюджетным правилам Минфина
ЦБ улучшил прогноз по росту ВВП в третьем квартале
ЦБ снизил ключевую ставку до 9 процентов
Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту
Все материалы
Бизнес
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
Глава Минприроды допустил открытие крупнейшей скважины на арктическом шельфе
«Роснефть» открыла новую нефтегазовую провинцию
В Баренцевом море создадут искусственные острова
Дворкович заявил об отсутствии дефицита пилотов в России
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
«Как с такими людьми строить светлое будущее?!»
Глава ОСК о гражданском флоте, Арктике и конкурентах
СКР заинтересовался перевозившим 15 детей пьяным водителем автобуса
По факту ранения полицейского под Волгоградом возбуждено уголовное дело
Ограбившие ювелирный салон в Волгоградской области налетчики ранили полицейского
Найдены тела пропавших моряков с американского эсминца
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Революционная Россия. Демонстрация в Петрограде, 1917 г. Описание: Февраль 1917 года. Петроград. На снимке: демонстрация в Петрограде. Снимок из фондов Центрального Государственного архива кинофотофонодокументов СССР. Репродукция Фотохроники ТАСС, 1957 г. Автор: Фото ИТАР-ТАСС Credit: Фото ИТАР-ТАСС«Деятели либеральной оппозиции впали в отчаяние»
Почему кадеты потерпели крах в 1917 году
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Создатели Hitman обрели независимость
Удвоение «молекулы жизни» впервые сняли на видео
Дали воду
Раскрыта тайна восьмого чуда света
Речные плотины признали опасными
Все материалы
Спорт
Андре Уорд и Сергей Ковалев«У меня не железные яйца»
Как Сергей Ковалев потерпел второе скандальное поражение от Андре Уорда
Андре Уорд и Сергей КовалевКрашер. Возвращение
Чего ждать от второй серии противостояния Сергей Ковалев — Андре Уорд
Запрягли по-быстрому
Команда Станислава Черчесова выиграла стартовый матч Кубка конфедераций-2017
Промоутер Ковалева рассказала о дальнейшей карьере боксера
Ковалев извинился за поражение от Уорда
Роналду отказался от обязательной пресс-конференции после матча с Мексикой
Ломаченко прокомментировал победу Уорда над Ковалевым
Все материалы
Культура
«Та была вполне красива и необузданна»
Томас Макгуэйн о том, как фрик влюбился в юную миллионершу
Михаил Айзенберг: Перевернув страницу
Стихи при запрете на поэзию
«Был вынос мозга полный»
Почему все устали от умных текстов
Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина сообщила о завершении карьеры
Берегитесь женщин
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Очень плохих девчонок» до похорон коммунизма
Пионеры шугейза Ride выпустили первый за почти четверть века альбом
Умер режиссер фильмов «Рокки» и «Карате-кид»
Все материалы
Интернет и СМИ
Редакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся из защищать
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Просмотры крутятся, митинги мутятся
Сколько у Навального живых подписчиков на YouTube
Прохоров продал РБК
На Украине взломали сайт ЛГБТ-движения и пригрозили участникам парада в Киеве
Учителю дали пожизненный срок за создание порно с филиппинскими детьми
Украинский офис «ВКонтакте» закрылся
Все материалы
Ценности
Если вы еще мужчины
Фасад и изнанка выставки Pitti Uomo
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Объявлена дата презентации нового флагмана Audi
LuisaViaRoma предложила норковые лоферы
Пеле открыл в Москве бутик Hublot
Rudolf Kampf сделал посуду по эскизам прошлого века
Все материалы
Путешествия
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Виды Дербента Описание: Россия. Дагестан. 26 сентября 2016. Древняя крепость Нарын-кала в нагорной части Дербента. Сергей Фадеичев/ТАСС Автор: Фадеичев Сергей Credit: Сергей Фадеичев/ТАССИмамы, серпантин и чуду
Неизвестное об известных достопримечательностях Дагестана
Ушибленный тележкой в самолете пассажир потребовал 10 миллионов долларов
Минтранс проверит «Вим-Авиа» в связи со срывом чартеров
В двух аэропортах США проверку паспорта заменят сканированием отпечатков пальцев
Задымившийся пассажирский самолет нарушил работу аэропорта в Гамбурге
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Бейонсе родила двойню
Президент Коста-Рики случайно съел осу во время интервью
Модель plus-size в купальнике снялась с пальмовыми листьями на голове
Все материалы
Как автобренды троллят друг друга
Добрые (и не очень) подколки в автомобильной рекламе
Место, где реставрируют Jaguar и LR
40 фотографий крупнейшего в мире центра классических автомобилей JLR
Суперкары с прицепами
Неожиданное комбо – быстрые машины, которые таскают прицепы
Тест самого красивого Volkswagen
Можно ли влюбиться в «Фольксваген», если он выглядит как новый «Артеон»?
«Лачетти» от компании Ravon обновился и сохранил ценник
Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории
Появились первые официальные изображения нового Kia Rio
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы