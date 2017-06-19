Американские и украинские военные выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия США и Украины выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает газета «Красная звезда».

Полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение его согласованных параметров и применения предусмотренной договором аппаратуры.

Самолет наблюдения ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором, добавляет издание.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Этот документ стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

Участниками договора являются большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина, а также нейтральные Швеция и Финляндия.