В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок

В Московском зоопарке родился детеныш азиатского слона весом около 90 килограммов. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru.

Слоненок питается молоком и большую часть времени находится с матерью. Его родители — 36-летняя слониха Пипита и 37-летний слон Памир.

Сотрудники зоопарка отмечают, что новорожденный отличается игривым характером. «Любимая его забава — хоботом приподнять палки или разбросать траву», — рассказали «360» в пресс-службе заведения.

В Московском зоопарке живут четыре азиатских слона. Продолжительность жизни этих животных составляет до 80 лет. При этом самка может рожать детенышей до 50 лет.